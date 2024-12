Gelähmte Affen und bedrohte Geier: DHL blickt auf ungewöhnliche Lieferungen zurück

Schimpansin "Chocolat" wurde per DHL nach Großbritannien geflogen. © Monkey World

Neben Millionen von Amazon-Bestellungen, die an die Haustür verfrachtet oder beim Nachbarn abgegeben wurden, berichtete DHL am Montag auch von einigen kuriosen Lieferungen. Von einem gelähmten Affen bis hin zu bedrohten Wildvögeln sei im Jahr 2024 alles dabei gewesen.

Wer nun allerdings Bilder von in kleinen Pappboxen eingepferchten Tieren hat, der täuscht. So habe DHL im August das Schimpansen-Weibchen "Chocolat" in einer speziellen Box von Kenia aus in eine Auffangstation nach Großbritannien geflogen.

"Chocolats Umzug hatte für DHL höchste Priorität", erklärte das Unternehmen und verwies auf die tragische Lebensgeschichte der Schimpansin. Sie sei im Kinderalter von Wilderern angeschossen worden und leide seither und Lähmungen an Hand und Fuß.

Einen tierischen Rekord stellte eine weitere Lieferung auf: Bereits im Januar habe DHL in zwei 34-Tonnern insgesamt 163 vom Aussterben bedrohte Kap- und Weißrückengeier umgesiedelt. Von einem Reservat in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria sei es für die Vögel in ein über 1000 Kilometer entferntes Wildschutzgebiet im Osten des Landes gegangen.