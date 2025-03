Kahlschlag bei der Post: 8000 Stellen sollen gestrichen werden

Gestiegene Kosten machen dem Konzern zu schaffen: Nun sollen Stellen abgebaut werden. © Christian Charisius/dpa

Die Post baut in Deutschland bis zum Jahresende 8000 Stellen ab. Das Unternehmen begründete dies mit hohen Kosten.

Es geht um den Brief- und Paketbereich von DHL in Deutschland, der rund 187.000 Beschäftigte hat - etwa vier Prozent der Stellen sollen wegfallen. Der Abbau soll sozialverträglich erfolgen. Man wolle sich schlanker und effizienter aufstellen, begründete das Unternehmen in Bonn den Schritt.

Das Sparprogramm betrifft auch andere Bereiche des global operierenden Logistikers DHL, der in seinem nationalen Stammgeschäft Deutsche Post heißt und weltweit rund 600.000 Beschäftigte hat.

Gestiegene Kosten machen dem Konzern zu schaffen: Im vergangenen Jahr konnte er seinen Umsatz zwar um 3 Prozent auf 84,2 Milliarden Euro steigern, das Betriebsergebnis (Ebit) sackte aber um 7,2 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro.

Die Sparmaßnahmen sollen die Kosten um mehr als eine Milliarde Euro drücken.