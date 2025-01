Streik bei der Deutschen Post: Pakete und Briefe brauchen im Norden länger

Hamburg - Am heutigen Dienstag wird bei der Deutschen Post in Hamburg , Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gestreikt.

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern streiken am heutigen Dienstag Beschäftigte der Deutschen Post. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

An den Maßnahmen beteiligen sich circa 1000 Beschäftigte. Ungefähr 1,2 Millionen Briefsendungen und 120.000 Pakete werden deshalb in den kommenden Tagen verzögert an die Empfänger ausgeliefert.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) will so im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden sowie dual Studierenden eine Tarifsteigerung von linear sieben Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Zudem werden für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden drei Tage mehr Urlaub sowie ein zusätzlicher Urlaubstag für ver.di-Mitglieder gefordert.