Bodybuilder wird drogenabhängig: Heute erkennt man den Ex-Süchtigen kaum wieder

Missouri (USA) - Cody Gibson, ein Bodybuilder aus den USA , ging durch die Drogenhölle . Innerhalb von nur sieben Monaten verlor er durch seine Sucht an Gewicht, wurde obdachlos. Für seine beiden kleinen Töchter konnte er aufgrund seines Geisteszustands kein Vater mehr sein. Gibsons Mutter bezeichnete ihn mahnend als "Gesicht von Heroin und Meth".

Cody vor der Sucht und mittendrin: Die Veränderungen, die der Körper unter dem Einfluss von Drogen durchmacht, können verheerend sein.

Jennifer Salfen-Tracy zeigte anhand von zwei Fotos ihres Sohnes Cody, was Drogen anrichten können. War er 2019 noch ein gut gebauter Familienvater, so wirkte er nur Monate später wie ein Schatten seiner selbst.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, verlor Cody erheblich an Gewicht, sein Gesicht wirkte eingefallen. Durch seinen Heroin- und Meth-Missbrauch litt er an Gedächtnisverlust, Paranoia und Psychosen.

Zahnprobleme, Hautwunden und andere gesundheitliche Probleme kamen hinzu. Ein normales Leben war bald nicht mehr möglich. Irgendwann kehrte Cody nicht zurück nach Hause. Seine Mutter Jennifer teilte auf Facebook ihre Sorgen, die sie nachts wach hielten.

Ihr Sohn sei irgendwo obdachlos auf den Straßen von Los Angeles unterwegs.

"Ich habe auf diesem Weg gelernt, dass so viele Menschen und Familien mit dem gleichen Kummer zu kämpfen haben, aber einfach nicht darüber reden", erklärte Salfen-Tracey. Doch sie hatte Glück: Ihr Sohn wurde lebend aufgefunden und begann mit einer Rehabilitation in einer Einrichtung für Süchtige.