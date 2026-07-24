Darknet-Drogen an Packstation bestellt: Polizei fängt Pakete ab und schnappt Dealer
Von Marcel Gnauck und Benedikt Zinsmeister
Rosenheim - Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich die illegale Ware an eine Packstation liefern lassen.
Aber: Die Bestellungen im Darknet waren der Polizei aufgefallen, das wurde ihm zum Verhängnis.
Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Rosenheim haben mehrere Pakete "angehalten, beschlagnahmt und geöffnet", wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden darin Amphetamin sowie Metamphetamin (Crystal Meth) im niedrigen dreistelligen Gramm-Bereich.
Der 40-jährige Deutsche wurde festgenommen.
Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im südwestlichen Landkreis Rosenheim fanden die Beamten noch gut 850 Gramm Marihuana und stellten Tablets und Handys als Beweismittel sicher.
"Der 40-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Konsumcannabisgesetz, wegen illegalen Handels in nicht geringer Menge von Amphetamin sowie wegen illegaler Abgabe und Besitzes in nicht geringer Menge von Amphetamin verantworten", erklärte die Ermittlungsbehörde.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa