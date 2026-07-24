Darknet-Drogen an Packstation bestellt: Polizei fängt Pakete ab und schnappt Dealer

Rosenheim - Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich die illegale Ware an eine Packstation liefern lassen.

Die Polizei verfolgte die Drogenbestellungen aus dem Darknet bis zu einer Packstation in Oberbayern. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Aber: Die Bestellungen im Darknet waren der Polizei aufgefallen, das wurde ihm zum Verhängnis.

Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Rosenheim haben mehrere Pakete "angehalten, beschlagnahmt und geöffnet", wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden darin Amphetamin sowie Metamphetamin (Crystal Meth) im niedrigen dreistelligen Gramm-Bereich.

Der 40-jährige Deutsche wurde festgenommen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im südwestlichen Landkreis Rosenheim fanden die Beamten noch gut 850 Gramm Marihuana und stellten Tablets und Handys als Beweismittel sicher.