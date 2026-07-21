Verdächtige Übergabe auf der Straße: Bunte Tüte führt Polizei zu Drogenlager

Berlin - Eigentlich wollte die Berliner Polizei nur den Verkehr kontrollieren, doch dann wurde sie Zeuge eines verdächtigen Deals.

Bei einer Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Gramm Cannabis und Haschisch. © Facebook/Polizei Berlin

Zivilfahnder haben am vergangenen Donnerstag einen verdächtigen Tausch in Wilhelmstadt beobachtet, der einen deutlich größeren Einsatz auslöste.

Eine bunte Einkaufstüte wechselte den Besitzer, im Gegenzug wanderte ein dickes Bündel Bargeld in die andere Richtung.

Die Polizisten blieben dran und kontrollierten die Beteiligten wenig später. Dabei fanden sie knapp 10.000 Euro Bargeld sowie ein Mobiltelefon.

Bei einer anschließenden Durchsuchung machten die Einsatzkräfte einen weiteren Fund: Sie stellten Cannabis und Haschisch in nicht geringer Menge sicher.