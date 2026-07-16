Fake-Pilot mit zehn Kilo Kokain erwischt: Dieser Fehler ließ ihn auffliegen

Bogotá (Kolumbien) - Eine schlecht sitzende Pilotenuniform wurde einem mutmaßlichen Drogenschmuggler zum Verhängnis. Ein Spanier soll versucht haben, als Pilot verkleidet rund zehn Kilogramm Kokain von Kolumbien nach Europa zu schmuggeln - doch die Polizei durchschaute den Plan.

Der Schmuggler wurde durch seine schlecht sitzende Uniform schließlich verraten. © Screenshot/X/@PoliciaColombia

Der Mann wollte am Flughafen El Dorado in Bogotá einen Flug nach Barcelona antreten und gab sich als Mitglied einer Flugbesatzung aus, wie El País berichtet.

Den Beamten fiel jedoch schnell auf, dass seine Uniform auffällig schlecht saß und mehrere Details nicht zu der Ausstattung echter Airline-Piloten passten. Daraufhin wurde der Reisende von der Anti-Drogen-Einheit genauer kontrolliert.

Bei einem Körperscan entdeckten die Ermittler mehrere mit Klebeband befestigte Kokain-Pakete unter der Uniform - verteilt über Oberkörper und Bein. Insgesamt wurden rund zehn Kilogramm Kokain sichergestellt.

Nach Angaben der Polizei hätte diese Menge auf dem internationalen Drogenmarkt etwa 25.000 Einzeldosen ergeben.

Videoaufnahmen der kolumbianischen Polizei zeigen, wie die Drogenpakete unter der Uniform freigelegt werden.