Erneut im Augsburger City-Club-Umfeld: Polizei findet Drogen bei neuer Razzia

Augsburg - Erneut hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Augsburger City Club Durchsuchungen durchgeführt und dabei nach eigenen Angaben zahlreiche Drogen gefunden.

Mehr als 550 Gramm Marihuana sowie unter anderem Haschisch, Kokain, MDMA, LSD, Ecstasy und Methamphetamin wurden sichergestellt. (Symbolfoto) © 123rf/jeremynathan

Beamtinnen und Beamte durchsuchten laut Polizei und Staatsanwaltschaft 19 Objekte – darunter 17 Wohnungen in der Stadt und im Landkreis Augsburg sowie je ein Objekt in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Landshut.

Grundlage waren demnach Ermittlungen gegen 19 Menschen, die bei der Durchsuchung des City Clubs Ende Januar/Anfang Februar im Club angetroffen worden waren.

In zwölf der durchsuchten Objekte wurden den Angaben zufolge Betäubungsmittel gefunden, darunter mehr als 550 Gramm Marihuana sowie unter anderem Amphetamin, Kokain, MDMA, Haschisch, LSD, Ecstasy und Methamphetamin in laut Mitteilung "nicht unerheblicher Menge".

Die genaue Menge und der Wirkstoffgehalt werden derzeit noch kriminaltechnisch untersucht, wie es hieß. Ein 39-Jähriger wurde vorläufig festgenommen; ihm werden demnach die Herstellung von und bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Eine Vorführung vor dem Haftrichter werde geprüft, hieß es.

Ein 20-Jähriger wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls aus einem anderen Verfahren ins Gefängnis gebracht.