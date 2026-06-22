Zugriff im Kampf gegen Drogen: Ermittler ziehen tonnenweise Cannabis aus dem Verkehr

Köln - Ermittler haben im Kampf gegen Drogen mehr als vier Tonnen Cannabis aus dem Verkehr gezogen!

Rund vier Tonnen Cannabis wurden bei dem europaweiten Einsatz sichergestellt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Laut Staatsanwaltschaft seien im Rahmen der Ermittlungen 31 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Spanien und Österreich unter die Lupe genommen worden.

Neun Personen im Alter von 24 bis 31 Jahren wurden dabei festgenommen.

Insgesamt seien bislang 31 Beschuldigte im Fokus der Ermittler, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Führende Mitglieder der Gruppe sollen – so der Vorwurf – über Jahre hinweg einen über Ländergrenzen hinweg laufenden Drogenhandel orchestriert haben.

Der Gesamtwert der Geschäfte liege nach bisherigem Ermittlungsstand bei mehr als elf Millionen Euro.

Die bisher nachgewiesenen Mengen der gehandelten Drogen sind ebenfalls beträchtlich: mehr als vier Tonnen Cannabis, mehr als 27 Kilogramm Kokain, etwa 1,5 Kilogramm Crack und rund 800 Liter Amphetaminöl.

"Diese Menge Amphetaminöl reicht zur Herstellung von über drei Tonnen Amphetamin aus", erklärte die Staatsanwaltschaft.