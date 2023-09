Dieses Tütchen hat es in sich! Besitzer landet direkt in U-Haft

Aachen - Der Besitzer (31) eines unscheinbaren Tütchens ist von der Bundespolizei in der Vorhalle am Aachener Hauptbahnhof festgenommen worden. Im Inneren des Plastikbeutels befanden sich stolze 50 Gramm Heroin.

Das Heroin-Tütchen bringt etwas mehr als 50 Gramm auf die Waage. © Montage: Bundespolizeiinspektion Aachen

Der 31-jährige Mann aus Syrien befindet sich bereits in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte.

Demnach hatte er die Drogen am Körper getragen, als er in die Kontrolle einer Streife am Bahnhof geriet. Weil der Verdächtige keinen Ausweis dabeihatte, überprüften ihn die Beamten eingehender.

Dabei entdeckten sie neben dem Heroin-Tütchen auch noch eine weitere Verpackung mit 50 Gramm einer pulvrigen Substanz darin. Diese habe sich später als Streckmittel herausgestellt, erklärte der Sprecher.

Sowohl das Heroin als auch das Pulver wurden beschlagnahmt. Der Mann musste zur Wache mitkommen, wo die Polizei Aachen den Fall übernahm.