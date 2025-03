Drogen für zehn Millionen Euro vertickt: Weitere Mitglieder von Gruppe "Die Firma" festgenommen

Frankfurt am Main - Im Kampf gegen eine international agierende Drogenbande sind zwei weitere Männer festgenommen worden.

Eines der mutmaßlichen Bandenmitglieder konnte am Frankfurter Flughafen festgenommen werden. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um mutmaßliche Mitglieder der Gruppe "Die Firma", gegen die umfangreiche Ermittlungen laufen.

Einem 57-Jährigen, der am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde, wird demnach vorgeworfen, zwischen September und Oktober 2023 die Abholung, Bezahlung und Weiterlieferung von rund 170 Kilogramm Kokain organisiert und abgewickelt zu haben.

Ein 44 Jahre alter Mann ist dringend verdächtig, "im Oktober 2023 zwei Kokaintransporter der Gruppierung als sogenannter 'Scout' abgesichert zu haben", teilte die Behörde mit.

Er konnte an einem Grenzübergang in Bayern festgenommen werden, als er versucht hat, in einem Reisebus aus Österreich kommend nach Deutschland einzureisen.