26.07.2025 12:18 Kurz nach Fund in Sachsen: Wieder Drogenlabor in Wohnung entdeckt

Die Polizei hat am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Teutschenthal (Saalekreis) ein Drogenlabor gefunden.

Die Polizei hat am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Teutschenthal (Saalekreis) ein Drogenlabor gefunden.

27-Jähriger gibt Herstellung von Methamphetamin zu

Einsatzkräfte finden Chemikalien und Utensilien

Drogen sollen zum Eigengebrauch hergestellt werden

Ähnlicher Einsatz erst vor wenigen Tagen in Lauta Mehr anzeigen Polizei und Feuerwehr rückten in Teutschenthal zu einem Einsatz aus. In einer Wohnung fanden sie Chemikalien und Utensilien zur Herstellung einer weit verbreiteten Droge. (Symbolbild) © David-Wolfgang Ebener/dpa Der 27 Jahre alte Wohnungsinhaber habe zugegeben, dass er dort Methamphetamin herstellen wollte, teilte die Polizei am Samstag mit. Er wurde festgenommen. Die Droge ist auch als Crystal Meth bekannt. Die Einsatzkräfte waren gegen 14.30 Uhr einem Hinweis aus der Bevölkerung nachgegangen. Neben Polizeibeamten rückten auch Gefahrgut-Spezialisten der Feuerwehr an. In der Wohnung seien mehrere Behälter mit Chemikalien und Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln gefunden worden. Eine genaue Analyse der Stoffe stehe noch aus. Drogen Bananenkisten samt Koks im Hamburger Hafen: Drogen-Razzia und Festnahmen im Norden Drogen Nach mehrmaligem Kokain-Fund an Sylter Strand: Drogen-Schwemme gestoppt Angesichts der Menge gehen die Ermittler bislang davon aus, dass der 27-Jährigen die Drogen zum Eigengebrauch herstellen wollte. Erst vor wenigen Tagen hatte es in Sachsen einen ähnlichen Einsatz gegeben. In einer Wohnung in Lauta wurde flüssiges Methamphetamin gefunden. Die Feuerwehr war dort zu einem Großeinsatz ausgerückt und hatte zunächst auch mehrere angrenzende Wohnungen evakuiert.

