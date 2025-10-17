Drogen-Fund bei CSU-Politiker! Polizisten überwältigen Bürgermeister vor Nachtclub

München - Polizisten haben bei Bürgermeister Thomas Pardeller (37) bei einer Kontrolle in München Drogen gefunden. Die Beamten mussten sogar unmittelbarer Zwang gegen den CSU-Politiker anwenden.

Thomas Pardeller (CSU, 37) ist Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg im Landkreis München. © IMAGO / Lindenthaler

Das berichtet die "Bild". Demnach kontrollierte eine Streife eine Gruppe von Personen am Samstag, 11. Oktober, gegen 4.25 Uhr vor dem Nachtclub "Palais" – darunter auch der Bürgermeister von Neubiberg (Landkreis München).

Dabei fanden die Beamten ein Plastikgefäß mit einem weißen Pulver. Laut Polizei stellte sich später heraus, dass es sich um ein unerlaubtes Betäubungsmittel handelte. Der CSU-Mann hatte also offenbar Kokain bei seiner Partynacht dabei!

Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, wollte der 37-Jährige das Gefäß mit dem Pulver nicht herausrücken. Daher wendeten die Beamten Zwangsmaßnahmen an: Der CSU-Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt.

Im Anschluss wurde er auf eine nahegelegene Polizeistation gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde Pardeller wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

