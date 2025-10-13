Erotik-Model am Flughafen verhaftet: Ihr Gepäck wurde ihr zum Verhängnis

Barcelona (Spanien) - Ein 36-jähriges britisches Erotik-Model wurde in Barcelona verhaftet, nachdem bei ihr Drogen gefunden wurden - nun steht ihr Urteil fest.

Clara Wilson (36) war vor ihrer Festnahme im Zusammenhang mit den Drogen als Erotik-Model aktiv. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Clara Wilson

Wie die britische Tageszeitung The Sun berichtet, ist die 36-jährige Clara Wilson in Spanien wegen Drogenschmuggels zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft vier Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 750.000 Pfund (etwa 862.000 Euro) gefordert.

Wilson war Anfang des Jahres am Flughafen El Prat in Barcelona festgenommen worden. In ihrem Gepäck fanden die Ermittler 34 Kilogramm Cannabis, verteilt auf 60 einzelne Pakete.

Zuvor war sie in Thailand unterwegs, wo sie die Drogen beschafft hatte. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Menge beläuft sich auf rund 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro).

Laut Anklageschrift war das Rauschgift für den Weiterverkauf auf dem Schwarzmarkt bestimmt. Wilson gestand die Tat, nachdem ihr im Gegenzug eine mildere Strafe in Aussicht gestellt worden war.