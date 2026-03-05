Schlag gegen die Drogenszene: Festnahmen nach Großrazzia in Karlsruhe

Karlsruhe - Der Karlsruher Kriminalpolizei ist ein bedeutender Schlag gegen den illegalen Drogenhandel gelungen. Drei Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Polizei setzte zeitgleichen Durchsuchungen an. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

In den frühen Morgenstunden des Dienstags schlug die Polizei koordiniert zu. Mit Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Karlsruhe im Gepäck stürmten Einsatzkräfte zeitgleich insgesamt sieben Objekte im gesamten Stadtgebiet Karlsruhe.

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, richteten sich die Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Händlergruppe im Alter von 23, 28 und 32 Jahren. Besonders in der Wohnung des ältesten Verdächtigen wurden die Beamten fündig und stießen auf ein ganzes Depot an illegalen Waren.

Neben rund 1,5 Kilogramm Amphetamin und einem Kilogramm Marihuana beschlagnahmten die Polizisten auch 89.000 Euro Bargeld. Zudem fanden die Ermittler mehrere verbotene Einhand- und Springmesser.

Auch in den übrigen sechs Objekten stellten die Beamten weiteres Rauschgift sowie umfangreiches Beweismaterial sicher, das nun ausgewertet wird und die drei Männer schwer belasten dürfte.