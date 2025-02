Drogentote in Hamburg: Könnte diese Idee helfen?

Hamburg - Jedes Jahr sterben in Hamburg Menschen nach dem Konsum von Kokain, Heroin oder anderen Drogen .

Das Suchtproblem wird im August-Bebel-Park vor dem Drogenberatungszentrum Drob Inn am Hamburger Hauptbahnhof sichtbar. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

"Es gibt eine tödliche Lücke zwischen Konsum und Hilfsangeboten, Stichwort Stigmatisierung", sagte Sarah Kessler von der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen der Deutschen Presse-Agentur. Mehr Aufklärungsarbeit könne dazu beitragen, dass Betroffene sich nicht schämten, Hilfe zu suchen.

Hamburg bietet demnach mit rund 40 Trägern Suchthilfe-Angebote mit unterschiedlichen Ansätzen. Diese leisten laut Kessler eine wichtige Arbeit, um Abhängige zu unterstützen und einer Stigmatisierung entgegenzuwirken. Dennoch gebe es gesellschaftliche und politische Herausforderungen.

Bis Drogenabhängige Beratungsstellen aufsuchen, vergehen demnach häufig viele Jahre. Hier seien Aufklärungskampagnen und Präventionsarbeit nötig, die auch Scham abbauen, sagte Kessler. Abhängigkeitserkrankungen seien noch immer mit Narrativen wie "Willensschwäche" oder "Selbst-Schuld"-Vorwürfen verbunden. Zusätzlich brauche es daher mehr niederschwellige Angebote.

Die Zahl der Drogentoten in Hamburg schwankte nach Angaben der Landesstelle für Suchtfragen in den vergangenen zehn Jahren. Die aktuellsten Zahlen gibt es für das Jahr 2023, als 88 Menschen in der Hansestadt durch den Konsum von Kokain, Heroin, Ersatzdrogen wie Methadon oder andere Rauschgifte starben.