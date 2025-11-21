Zwei mutmaßliche Drogendealer in Thüringen festgenommen
Von Katrin Zeiß
Nordhausen - In Nordthüringen hat die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen.
Ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger stehen im Verdacht, mit Kokain, Methamphetamin und Cannabis gehandelt zu haben, wie die Polizei Nordhausen mitteilte.
Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Festnahmen in Thüringen und Niedersachsen beschlagnahmten die Ermittler demnach unter anderem gut zwei Kilogramm Marihuana, etwa ein Kilogramm Kokain, mehrere Hundert Gramm Methamphetamin und mehrere tausend Euro Bargeld.
Weiterhin seien Gegenstände, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fallen, sichergestellt worden. Um welche Art von Waffen es sich handelt, teilten die Beamten zunächst nicht mit. Laut Mitteilung sollen die Verdächtigen unter Mitführung von Waffen mit Drogen gehandelt haben.
Die Polizei hatte insgesamt sechs Objekte durchsucht, darunter eine Wohnung und mehrere Kleingärten in Nordhausen sowie eine Wohnung in Bad Sachsa (Niedersachsen). Gegen die am Donnerstag festgenommenen Männer erließ ein Haftrichter am Freitag Haftbefehl, sie sitzen nun in Untersuchungshaft.
Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska