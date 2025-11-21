Zwei mutmaßliche Drogendealer in Thüringen festgenommen

Die jungen Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger stehen im Verdacht, mit Kokain, Methamphetamin und Cannabis gehandelt zu haben, wie die Polizei Nordhausen mitteilte.

Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Festnahmen in Thüringen und Niedersachsen beschlagnahmten die Ermittler demnach unter anderem gut zwei Kilogramm Marihuana, etwa ein Kilogramm Kokain, mehrere Hundert Gramm Methamphetamin und mehrere tausend Euro Bargeld.

Weiterhin seien Gegenstände, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fallen, sichergestellt worden. Um welche Art von Waffen es sich handelt, teilten die Beamten zunächst nicht mit. Laut Mitteilung sollen die Verdächtigen unter Mitführung von Waffen mit Drogen gehandelt haben.