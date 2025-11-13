Neue Horror-Droge: Immer mehr Tote durch "Green Fentanyl"

New Orleans (USA) - Im US-Bundesstaat Louisiana ist die neue Fentanyl-Variante "Green Fentanyl" auf dem Vormarsch. Die Behörden sind besorgt.

Ein Mann raucht Fentanyl von einem Blech. Mehr als 200 Menschen sterben Schätzungen zufolge jeden Tag in den USA an einer Überdosis. © JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der gefährliche Rauschgift-Trend lässt im Großraum New Orleans die Zahl der Drogentoten rapide steigen.

"Green Fentanyl" hat eine auffällige grüne Farbe und die Konsistenz von Kreide, Gel oder Teer. Die gefährliche Substanz kann leicht mit anderen Drogen wie Cannabis verwechselt werden, warnt das Sheriffsbüro von Tangipahoa Parish.

Alleine im laufenden Jahr kam es bereits zu 60 Todesfällen im Zusammenhang mit Fentanyl-Überdosen in Tangipahoa Parish (133.000 Einwohner), berichtet der Sender WWLTV. Man habe einen deutlichen Anstieg an opioidbedingten Notrufen registriert, sagte Sheriff Geralt Sticker.

Die neuartige Fentanyl-Variante kann offenbar geraucht, geschnupft oder gespritzt werden. In einigen Fällen soll die Substanz auch im Liquid für E-Zigaretten nachgewiesen worden sein.

Fentanyl ist ein synthetisch hergestelltes Opioid. Es wurde ursprünglich als potentes Schmerz- und Narkosemittel entwickelt, überschwemmt jedoch zunehmend den illegalen Drogenmarkt und wird häufig Heroin beigemischt. Schätzungen zufolge sterben jeden Tag 200 Menschen in den USA an einer Überdosis. Auch in Deutschland wurde die Todesdroge bereits sichergestellt. Fentanyl ist wesentlich potenter als Heroin, bereits zwei Milligramm Fentanyl können tödlich sein.