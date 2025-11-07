XXXL-Drogenlabor in Brandenburg: Ausmaß ist gigantisch

Nauen (Havelland) - Ende Oktober ist der Zollfahndung in Brandenburg ein echter Coup gelungen - welche Ausmaße das ausgehobene Drogenlabor in Nauen tatsächlich hatte, wird erst jetzt so richtig deutlich.

In der rund 500 Quadratmeter großen Lagerhalle standen überall Kanister und offene Wannen mit Chemikalien herum. © Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

"Das ist das größte Labor, das ich in meiner über 30-jährigen Zeit bei der Drogenfahndung gesehen habe", beschreibt Einsatzleiter Henner Grote den Fund. Die gigantischen Dimensionen zeigen neue Fotos, die die Zollfahndung nun zusammen mit einem ausführlichen Bericht veröffentlicht hat.

Demnach handelte es sich bei dem "Labor" um eine etwa 500 Quadratmeter große Lagerhalle. Diese war quasi bis unters Dach mit Chemikalien zur Herstellung der synthetischen Drogen 3-CMC und 4-CMC vollgestopft, die die Behörde als "Partydroge" und "beliebtes psychoaktives Rauschmittel" bezeichnete.

Die Ermittler benötigten satte sechs Tage, um die Halle im Landkreis Havelland zu räumen und Spuren zu sichern, denn die Beweissicherung erfolgte unter extrem erschwerten Bedingungen.

Überall standen offene Wannen herum, die mit bislang unbekannten Chemikalien gefüllt waren, weshalb die Einsatzkräfte mit äußerster Vorsicht vorgehen mussten.