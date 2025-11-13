Verdächtige Bananenkisten: Mitarbeiter entdecken riesige Menge Kokain

Mitarbeiter einer Discounterkette entdeckten in verschiedenen Bananenkisten Drogen. Insgesamt 500 Kilogramm Kokain wurden bisher von der Polizei beschlagnahmt.

Von Svenja-Marie Kahl

Lübeck - In mehreren Geschäften einer Discounterkette fanden Mitarbeiter in den vergangenen Tagen in Bananenkisten riesige Mengen von Drogen.

Mitarbeiter eines Discounters fanden die Drogen bei der Warenannahme in den Bananenkisten.
Mitarbeiter eines Discounters fanden die Drogen bei der Warenannahme in den Bananenkisten.  © Polizeidirektion Lübeck

Nach den Angaben der Polizei Lübeck handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um Kokain, das in den Kisten zu verschiedenen Filialen der Discounterkette gelangte.

Bisher waren Geschäfte in den Städten Lübeck und Hamburg sowie in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg betroffen.

Auch am Dienstag wurden weitere Bananenkisten mit Kokain gefunden.

Von der Autobahn in U-Haft: 45-Jähriger sorgt für dicken Zufallsfund der Polizei
Drogen Von der Autobahn in U-Haft: 45-Jähriger sorgt für dicken Zufallsfund der Polizei

Insgesamt lag die Menge der sichergestellten Drogen bei über 500 Kilogramm.

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift der Hamburger Zollfahndung und der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Polizeidirektion Lübeck

Mehr zum Thema Drogen: