Geheimaktion bei Edeka in Borna: Polizei stellt in Bananenreiferei tonnenweise Kokain sicher

Borna - Riesiger Koks-Fund im Landkreis Leipzig : In der Bananenreiferei des Edeka-Handelsverbundes in Borna haben Ermittler tonnenweise Kokain entdeckt. Die Sicherstellung dauert bereits seit Donnerstag an.

Die Bananenreiferei von Edeka ist seit Donnerstag in der Hand der Polizei. Details der Aktion hielt LKA-Sprecher Tom Bernhardt bis gestern noch geheim. © News5/Grube

Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten haben rund um das Bornaer Edeka-Gelände Position bezogen. In den Hallen sortieren Dutzende Beamte mit weißen Overalls und Atemschutzmasken Päckchen mit weißem Pulver aus Bananenkisten und dokumentieren jeden Fund.



Am Donnerstagmorgen war über Zollbehörden der heiße Tipp an die Polizei in Sachsen gelangt. Ein in Rotterdam angelandeter Schiffscontainer aus Südamerika soll statt der deklarierten Bananen mit Drogen vollgepackt sein.

Da die auf Bestechung von Hafenmitarbeitern basierende Logistik der internationalen Drogenmafia diesmal offensichtlich nicht funktionierte, fand die Ladung ihren Weg in den Handel. Und zwar nach Borna - in die erst 2017 in Betrieb genommene moderne Bananenreiferei von Edeka.

Seitdem ist dort die Hölle los.