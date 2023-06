Hund leistet in nur einer Nacht ganze Arbeit! Das ist die stolze Bilanz

Hund Brego ist seit sieben Jahren für den Kölner Zoll im Einsatz. © Hauptzollamt Köln

Wie ein Sprecher des Hauptzollamts Köln am Freitag mitteilte, war Brego in der Nacht zu Mittwoch (7. Juni) am Flughafen Köln/Bonn im Einsatz gewesen.

Demnach kontrollierte der geschulte Vierbeiner gemeinsam mit seinem Hundeführer im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels unter anderem diverse Pakete und Koffer - und wurde prompt fündig!

So erschnüffelte der belgische Schäferhund in einem Paket, das Schokolade beinhaltete, noch ganz andere Substanzen: "Elf Schokoladentafeln mit Psilocybinpilzen, sogenannten 'Magic Mushrooms', waren in einem T-Shirt versteckt und anschließend luftdicht in einem Vakuumbeutel verpackt", schilderte der Sprecher. Mehr als ein Kilogramm der psychoaktiven Pilze wurden insgesamt sichergestellt.

Das war allerdings noch nicht alles!