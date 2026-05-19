Wohnungsdurchsuchung: Mann wandert nach Drogen-Fund hinter Gitter
Stendal - Brisanter Drogen-Fund im Norden Sachsen-Anhalts: Die Polizei ließ bei einer Wohnungsdurchsuchung die Handschellen klicken.
Bereits am 21. April durchsuchten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Stendal die Wohnräume eines 51-jährigen Deutschen in Stendal.
Dabei entdeckten die Beamten neben zwei Messern auch 300 Gramm Amphetamin, 40 Gramm Crystal Meth, 419 LSD-Trips und 80 Gramm Cannabis.
Der Stoff wurde sichergestellt und der 51-Jährige noch vor Ort vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.
Der Beschuldigte wurde einem Haftrichter vorgeführt, der auch sofort den Haftbefehl erließ. Der Drogen-Dealer wurde in U-Haft gesteckt.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal