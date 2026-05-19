Wohnungsdurchsuchung: Mann wandert nach Drogen-Fund hinter Gitter

Stendal - Brisanter Drogen -Fund im Norden Sachsen-Anhalts : Die Polizei ließ bei einer Wohnungsdurchsuchung die Handschellen klicken.

Bei einer Hausdurchsuchung in Stendal wurde eine Vielzahl Drogen entdeckt. © Polizeirevier Stendal

Bereits am 21. April durchsuchten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Stendal die Wohnräume eines 51-jährigen Deutschen in Stendal.

Dabei entdeckten die Beamten neben zwei Messern auch 300 Gramm Amphetamin, 40 Gramm Crystal Meth, 419 LSD-Trips und 80 Gramm Cannabis.

Der Stoff wurde sichergestellt und der 51-Jährige noch vor Ort vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.