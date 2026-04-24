Kripo Erding schnappt Dealer: Kiloweise Drogen bei Mann in Vaterstetten entdeckt

Vaterstetten - Wegen des Verdachts auf Drogendelikte hat die Kriminalpolizei Erding nach umfangreichen Ermittlungen einen 50-Jährigen festgenommen.

In der Wohnung des Mannes wurden die Beamten fündig. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Gegen den Mann bestand bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts München, ermittelt wurde wegen des Verdachts auf Handel mit Kokain und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In der Wohnung des Mannes stellten die Ermittler anschließend fast 80 Gramm Kokain und rund sieben Kilogramm Marihuana sicher, wie die Polizei am Abend mitteilte.