Mitten im Personenzug: Polizei findet über zwei Kilo Koks bei 30-Jährigem

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Bei einer Kontrolle in einem Zug im oberbayerischen Surberg haben Polizisten bei einem Reisenden über zwei Kilo Koks gefunden.

Von Björn Strasser und Benedikt Zinsmeister

Surberg - Rund 2,4 Kilogramm Kokain sind bei einer Kontrolle in einem Zug in Surberg (Landkreis Traunstein) von der Polizei beschlagnahmt worden.

Mitten im Personenzug: Ein 30-Jähriger wurde mit Kokain im Wert von mehreren hunderttausend Euro erwischt. (Symbolfoto)
Mitten im Personenzug: Ein 30-Jähriger wurde mit Kokain im Wert von mehreren hunderttausend Euro erwischt. (Symbolfoto)  © Katharina Kausche/dpa

Der 30 Jahre alte mutmaßliche Drogenschmuggler sitze nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter nun in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Demnach führte eine Streife der Bundespolizei Freilassing am Dienstagabend in einem Personenzug Richtung Österreich Kontrollen durch. Auf Höhe Surberg kontrollierten sie den 30-Jährigen - und fanden im Gepäck die Drogen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Syrer mit Wohnsitz in den Niederlanden.

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Er steht insbesondere unter Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt eingeführt zu haben.

Jetzt ermittele die Kriminalpolizei Traunstein gegen ihn.

Titelfoto: Katharina Kausche/dpa

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