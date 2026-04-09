Mitten im Personenzug: Polizei findet über zwei Kilo Koks bei 30-Jährigem
Von Björn Strasser und Benedikt Zinsmeister
Surberg - Rund 2,4 Kilogramm Kokain sind bei einer Kontrolle in einem Zug in Surberg (Landkreis Traunstein) von der Polizei beschlagnahmt worden.
Der 30 Jahre alte mutmaßliche Drogenschmuggler sitze nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter nun in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.
Demnach führte eine Streife der Bundespolizei Freilassing am Dienstagabend in einem Personenzug Richtung Österreich Kontrollen durch. Auf Höhe Surberg kontrollierten sie den 30-Jährigen - und fanden im Gepäck die Drogen.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Syrer mit Wohnsitz in den Niederlanden.
Er steht insbesondere unter Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt eingeführt zu haben.
Jetzt ermittele die Kriminalpolizei Traunstein gegen ihn.
Titelfoto: Katharina Kausche/dpa