Kulturgut? Lebensmittel? 255.000 Menschen in Bayern sind abhängig von Alkohol

München - Trotz seit Jahren rückläufiger Beliebtheit bei Konsumenten bleibt Alkohol neben Rauchen auch in Bayern einer der größten Risikofaktoren für die Gesundheit.

Bayern zelebriert und produziert sogar Alkohol. Ein fragwürdiges Mindset, wenn man bedenkt, dass es im Grunde eine Droge, vor denen man – vor allem, wenn es um andere Rauschmittel geht – Menschen und insbesondere die Jugend streng beschützen möchte. © Peter Kneffel/dpa

"Alkohol (...) wird viel zu häufig verharmlost. In Bayern gelten rund 255.000 Menschen als alkoholabhängig. Wir müssen deshalb ein stärkeres Bewusstsein für den eigenen Alkoholkonsum entwickeln", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München.

Männer sind deutlich häufiger von einer Alkoholsucht betroffen als Frauen. Bundesweit liegt den Angaben zufolge bei 3,1 Prozent der 18- bis 64-Jährigen eine Alkoholabhängigkeit vor.

Wie gefährlich Alkohol sein kann, zeigt ein Blick in den Alkoholatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ).

Demnach gab es in Bayern 2022 unter den Männern pro 100.000 Einwohner 20,7 Todesfälle, die auf Erkrankungen infolge von Alkoholkonsum zurückzuführen waren.

Bei den Frauen wurden sieben Todesfälle verzeichnet. Der Konsum riskanter Alkoholmengen betrifft laut Gesundheitsministerium rund ein Viertel der Erwachsenen und ist unter jungen Erwachsenen noch immer am weitesten verbreitet.

Trotz Gesundheitsrisiken ist der Konsum von Alkohol – insbesondere Bier und Wein – in Bayern wie Deutschland nach wie vor gesellschaftlich akzeptiert.