Terroristen-Droge in Olivengläsern: Noch mehr Captagon in Lebensmittel-Handel entdeckt

Landsberg/Halle (Saale) - Nach dem Mega-Fund der bei Terroristen offenbar beliebten Droge Captagon in einem Lebensmittelhandel in Sachsen-Anhalt hat die Polizei weitere Erkenntnisse gewonnen. Klar ist: Es wurden weitaus mehr Drogen entdeckt als zunächst angenommen.

"Es konnten in den Paletten mit Oliven weitere rund 100 Captagon-Behältnisse aufgefunden und sichergestellt werden", so Polizeisprecherin Antje Hoppe.

Die Flaschen mit den Pillen befanden sich unter anderem in Olivengläsern. © Bildmontage: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Es werde nach wie vor unter Hochdruck gegen die Tatverdächtigen ermittelt, die sich ersten Erkenntnissen zufolge allerdings nicht in Deutschland aufhalten.

Dass der Lebensmittelhandel in Landsberg aktiv an den Schmuggelaktivitäten beteiligt war, hat sich laut Polizei zunächst nicht bestätigt. Die Drogen waren am vergangenen Samstag dort in gelieferten Paletten entdeckt worden.

Captagon gilt als "Kokain für Arme" und beliebtes Aufputschmittel unter Terroristen. Medienberichten zufolge sollen die Hamas-Kämpfer es vor dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 konsumiert haben.

Sie steigert nicht nur Aufmerksamkeit und Selbstbewusstsein, sondern enthemmt auch und kann zu starker Aggression sowie Risikobereitschaft führen. Außerdem werden Schmerz, Angst und das Hungergefühl unterdrückt.