Magic Mushrooms im Millionenwert: 21-Jähriger betreibt Pilzplantage in großem Stil

Connecticut (USA) - Ein anonymer Hinweis führte die Polizei im US-Bundesstaat Connecticut zum Haus eines 21-Jährigen. Was die Beamten zu sehen bekamen, verschlug ihnen vor Staunen die Sprache.

Der 21-Jährige lagerte seine geernteten Pilze im gesamten Haus. © Connecticut State Police

Die Drogenbehörde (DEA) rückte am Morgen des zweiten Novembers gegen neun Uhr an. Der Verdacht stand im Raum, dass der Bewohner in großem Stil halluzinogene Pilze, besser bekannt als Magic Mushrooms, anbauen soll.

Die Ermittler trafen auf den 21-jährigen Westen Soule und fanden zahlreiche verdächtige Lüftungsgeräte, wie sie in professionellen Laboren verwendet werden.

Wie die Connecticut State Police mitteilte, führte Soule die Beamten zu einer frei stehenden Garage auf dem Grundstück und aus dem anfänglichen Verdacht wurde plötzlich Realität. Sie stießen auf eine Pilzplantage.

Die Ermittler erwirkten einen Durchsuchungsbefehl für das gesamte Haus und dabei zeigte sich das gesamte Ausmaß. Sie entdeckten Magic Mushrooms in verschiedenen Wachstumsstadien mit einem geschätzten Verkaufswert von 8,5 Millionen Dollar.