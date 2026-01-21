Mega-Schlag gegen Drogen-Hersteller: Auch drei Labore in NRW ausgehoben

Synthetische Drogen gelten als gesundheitsschädlich und belastend für die Umwelt. Jetzt sind auch drei Labore in NRW ausgehoben worden.

Von Christoph Driessen Köln - Im bisher größten Schlag gegen die Hersteller synthetischer Drogen haben Ermittler in Deutschland sechs Labore ausgehoben und 45 Verdächtige festgenommen. In ganz Europa wurden 24 Labore entdeckt und 85 Menschen festgenommen.

In Nordrhein-Westfalen sind drei Drogen-Labore ausgehoben worden. © Rolf Vennenbernd/dpa Die deutschen Drogenlabore befanden sich nach Angaben von Polizei und Zoll in Kerpen, Hagen und Neunkirchen-Seelscheid in Nordrhein-Westfalen, in Wolfenbüttel in Niedersachsen, in Nauen in Brandenburg und in Quickborn/Kummerfeld in Schleswig-Holstein. Bundesweit wurden über 800 Kilogramm synthetische Drogen und etwa 160.000 Liter hochgiftige Chemikalienabfälle sichergestellt. Bei zwei abschließenden Durchsuchungen an einem "Action Day" vergangenen Freitag wurden in Papenburg in Niedersachsen 15.000 Liter Chemikalienabfälle sichergestellt und eine professionelle Cannabisplantage mit etwa 1350 Pflanzen im Kreis Borken entdeckt. In Papenburg kam es zu einer weiteren Festnahme. Die europaweiten Fahndungsmaßnahmen wurden von Europol koordiniert. "Dieser Schlag europäischer Sicherheitsbehörden im Kampf gegen synthetische Drogen ist in dieser Dimension bislang einmalig", sagte Friedo de Vries, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück. Eine Osnabrücker Ermittlungsgruppe habe dabei eine zentrale Rolle gespielt. Die Ermittlungsergebnisse zeigten, dass Kinder und Jugendliche besser vor dem Konsum von synthetischen Drogen geschützt werden müssten: "Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe." Drogen Ab in den Schnee? Skiurlauber mit Koks im Gepäck und Kindern auf der Rückbank Der Leiter des Zollkriminalamtes, Tino Igelmann, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Ermittlungen hätten ihren Ausgang genommen von einem Unternehmen in Polen, das die Chemikalien für die synthetischen Drogen verkauft habe.

In Laboren mixen Köche die Drogen zusammen