Razzien in Solingen und Leverkusen: Polizei nimmt mutmaßliche Drogen-Köche hoch

Die Beamten stellten bei den Durchsuchungen diverse Chemikalien sicher. © Polizei Wuppertal

Wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung erklärten, hatten die Einsatzkräfte am Dienstag mehrere Wohnungen und weitere Räumlichkeiten in Solingen sowie eine Wohnung in Leverkusen durchsucht.

Demnach hatte es bereits im Vorfeld Erkenntnisse hinsichtlich des Handels mit verschiedenen illegalen Drogen gegeben.

Bei den Durchsuchungen landeten die Ermittler dann einen Volltreffer: So entdeckte die Polizei nicht nur Chemikalien und Equipment zur Herstellung von Amphetamin, sondern auch unterschiedliche Rauschmittel in nicht geringen Mengen, darunter MDMA, Ecstasy und Cannabis.

Zudem stellten die Beamten Bargeld und Speichermedien sicher.

Ein 50-jähriger Solinger und ein 58-jähriger Leverkusener wurden vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß.