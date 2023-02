Kofferraum voller Drogen! Fahrer hat skurrile Begründung, warum er von nichts wusste

Recklinghausen – Angeblich völlig ahnungslos, dass sich in seinem Kofferraum knapp 16 Kilogramm Drogen befanden, ist ein Autofahrer (23) vom Zoll angehalten worden.

In den verschlossenen Plastikbeuteln befanden sich knapp 16 Kilogramm Marihuana. © Hauptzollamt Dortmund

Die Ermittler hatten den 23-Jährigen am Dienstagmittag (21. Februar) auf seinem Weg von Oberhausen nach Berlin auf der A2 beim Parkplatz "Stuckenbusch" aus dem fließenden Verkehr gezogen, wie eine Sprecherin des Hauptzollamts Dortmund mitteilte.

Der Fahrer habe angegeben, dass er seine Schwester in der Hauptstadt besuchen wollte. Die Frage, ob er Drogen, Waffen, hochsteuerbare Waren oder mehr als 10.000 Euro Bargeld dabei hatte, habe er verneint.

Trotzdem kontrollierten die Zöllner den Kofferraum des Autos - und fanden darin eine Tasche mit mehreren, prall mit Marihuana gefüllten Kunststoffbeuteln. Die illegale Fracht wog insgesamt knapp 16 Kilogramm!

Die Polizei rückte an und befragte den 23-Jährigen, der eine skurrile Erklärung hatte, warum er von den Drogen in seinem Kofferraum nichts gewusst haben will.