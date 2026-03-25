Richtiger Riecher der Polizei: Fahnder nehmen Drogen-Buden hoch, Haftbefehl gegen Dealer!
Köln - Infolge intensiven Ermittlungen am Neumarkt haben Polizisten am Mittwoch zwei verdächtige Drogen-Buden unter die Lupe genommen und dabei einen Haftbefehl vollstreckt.
Der richtet sich gegen einen 43-Jährigen, der mit einem Komplizen (41) im vergangenen halben Jahr Betäubungsmittel im großen Stil auf dem Neumarkt vertickt haben soll.
Die mutmaßliche Schaltzentrale der Drogengeschäfte soll eine der durchsuchten Wohnungen in Neubrück gewesen sein. Die zweite Wohnung soll als Bunker gedient haben, teilte die Polizei mit.
In der Wohnung des Komplizen stellten die Einsatzkräfte unter anderem eine PTB-Waffe, rund 3000 Euro Bargeld und 350 Gramm unterschiedlichster Drogen - Kokain, Heroin, Crack, Amphetamin und LSD - sicher.
Titelfoto: Polizei Köln