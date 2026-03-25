Richtiger Riecher der Polizei: Fahnder nehmen Drogen-Buden hoch, Haftbefehl gegen Dealer!

Köln - Infolge intensiven Ermittlungen am Neumarkt haben Polizisten am Mittwoch zwei verdächtige Drogen-Buden unter die Lupe genommen und dabei einen Haftbefehl vollstreckt.

Neben fein säuberlich verpackten Drogen stellten die Beamten auch Bargeld und eine Waffe sicher. © Polizei Köln

Der richtet sich gegen einen 43-Jährigen, der mit einem Komplizen (41) im vergangenen halben Jahr Betäubungsmittel im großen Stil auf dem Neumarkt vertickt haben soll.

Die mutmaßliche Schaltzentrale der Drogengeschäfte soll eine der durchsuchten Wohnungen in Neubrück gewesen sein. Die zweite Wohnung soll als Bunker gedient haben, teilte die Polizei mit.