Polizei kontrolliert VW: Sporttasche voller Drogen und Lager unter der Rückbank

Berlin - Gleich mehrere mutmaßliche Drogenhändler gingen der Berliner Polizei am Dienstag ins Netz. Während der Festnahme kamen brisante Funde ans Licht.

In dieser Sporttasche fanden die Ermittler Marihuana, Kokain, Ketamin und vieles mehr. © Polizei Berlin

In Halensee beobachteten die Beamten einen VW, der zu schnell unterwegs war, wie sie bei Facebook mitteilten. Kurz darauf stieg ein Mann mit Sporttasche ein und nur wenige Minuten später wieder aus - die Tasche war jedoch immer noch prall gefüllt.

Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, versuchte er zu fliehen, kam aber nicht weit. In der Tasche fanden die Polizisten unter anderem Marihuana, Kokain, MDMA, Ketamin, Amphetamin, Ecstasy und Bargeld.

Auch im VW wurden Drogen unter der Rückbank und in der Mittelkonsole entdeckt. Alles wurde beschlagnahmt, für beide Tatverdächtige gab es Haftbefehle.

Auch im zweiten Fall wurden die Ermittler fündig. Auf der Berliner Stadtautobahn stoppten sie einen Mietwagen, der bereits zur Fahndung ausgeschrieben war, denn die Miete war offenbar nie bezahlt worden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Gleichzeitig ging auf seinem Handy mutmaßlich eine Drogen-Bestellung ein.