Firmenchef festgenommen: 690 Kilo Koks zwischen Holzpellets versteckt!

Hamburg - Mega- Drogenfund im Hamburger Hafen! Ermittler haben einen Schlag gegen den internationalen Kokainschmuggel gelandet: Ganze 690 Kilo Kokain im Wert von über 14 Millionen Euro gingen den Fahndern ins Netz – versteckt in einer Lieferung Holzpellets aus Brasilien.

Insgesamt 690 einzeln verpackte Kilo-Blöcke Kokain wurden sichergestellt. © Zollfahndungsamt Hamburg

Der verdächtige Container war den Zollbeamten nach eigenen Angaben bereits Anfang April ins Visier geraten woraufhin die Fracht daraufhin ganz gezielt in der Containerprüfanlage durchleuchtet wurde.

Was zunächst wie gewöhnliche Säcke mit Holzpellets aussah, entpuppte sich bei genauer Kontrolle als raffinierter Drogenschmuggel: In der Ware versteckt fanden Zoll und Polizei insgesamt 690 einzeln verpackte Kilo-Blöcke Kokain, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Montag mit.

Und bereits am nächsten Tag klickten die Handschellen: Der mutmaßliche Drahtzieher, ein 34-jähriger Deutsch-Pole und Inhaber der Empfängerfirma, wurde festgenommen. An ihn sollte die Lieferung ausgeliefert werden.