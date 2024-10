31.10.2024 10:44 Ecstasy, Haschisch und Kokain: Wurden Drogen an Minderjährige verkauft?

Die Polizei in Südhessen ging am Mittwoch in der Gemeinde Schaafheim gegen eine mutmaßliche Bande von Drogendealern vor: Ein Mann sitzt in U-Haft!

Von Florian Gürtler

Darmstadt/Schaafheim - Ein 22-Jähriger und seine Komplizen sollen Drogen an Minderjährige verkauft haben: Gegen die mutmaßliche Dealer-Bande ging die Polizei am gestrigen Mittwoch mit einem Einsatz im südhessischen Schaafheim vor. Bei einem Polizeischlag im südhessischen Schaafheim wurden am gestrigen Mittwoch diverse Drogen sichergestellt, ein 22-jähriger Mann wurde festgenommen. © Polizeipräsidium Südhessen Mehrere Wohnungen und ein Gartengrundstück in der Gemeinde wurden durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten. "Hierbei konnten die Ermittlerinnen und Ermittler insgesamt über sechs Kilogramm Amphetamin, 500 Gramm Marihuana, jeweils circa 50 Gramm Ecstasy und Haschisch sowie knapp neun Gramm Kokain sicherstellen", erklärte ein Sprecher. Ebenso seien in erheblichem Umfang "Gegenständen und Substanzen" entdeckt worden, die auf "Handel mit Betäubungsmitteln und Cannabis" hinwiesen. Drogen Koks-Rekordfund in Lkw: Polizeihunde haben richtigen Riecher Der Polizeischlag richtete sich gegen einen 22-jährigen Verdächtigen sowie gegen seine beiden mutmaßlichen Komplizen im Alter von 18 und 20 Jahren. Die drei jungen Männer sollen mit Drogen gehandelt und diese auch an Minderjährige weitergegeben haben. Der 22-jährige Hauptverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt ordnete später Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Titelfoto: Polizeipräsidium Südhessen