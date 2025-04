Schlag gegen Drogenhandel in Oberbayern: Acht Verdächtige in U-Haft!

Im Raum Straubing sollen Verdächtige regelmäßig mit Drogen gehandelt haben. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Beschuldigten im Alter von 17 bis 21 Jahren seien in verschiedene Gefängnisse gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Sie sollen in Straubing über einen längeren Zeitraum mit Kokain gehandelt haben.

Am Montag hatten rund 100 Einsatzkräfte mehrere Wohnungen in Straubing sowie in Bogen durchsucht und die Verdächtigen festgenommen.