Operation "Weiße Flut": Spanische Polizei filmt spektakulären Kokain-Fund

Kanarische Inseln (Spanien) - Dieser Drogen-Coup ist krachend gescheitert. Die spanische Polizei kam Schmugglern auf die Schliche, die tonnenweise Kokain nach Europa schiffen wollten.

Unter einem Berg Salz machten Polizeibeamte einen spektakulären Fund.

Nach Angaben der Spanischen Nationalpolizei kam das Frachtschiff aus Brasilien nach Europa und hatte tonnenweise Salz im Frachtraum geladen.

In Zusammenarbeit mit Behörden aus unter anderem Portugal, Brasilien und den USA nahm die spanische Polizei den Frachter als Schmuggel-Schiff ins Visier, ortete und enterte es mit einer Spezialeinheit.

In einem auf X veröffentlichten Video graben Polizeibeamte im Salz und legen riesige Kokain-Pakete frei!

Ergebnis der Operation namens "Weiße Flut" (span. Marea Blanca): 274 Ballen Kokain mit insgesamt knapp zehn Tonnen Gewicht wurden beschlagnahmt, die gesamte Bordbesatzung (13 Personen) festgenommen.