Viele Tote jede Woche: Horror-Droge "Kush" macht Konsumenten zu "Zombies"

Weitaus tödlich ist allerdings der Kush-Rausch selbst: Immer wieder kommt es vor, dass Konsumenten im Drogenwahn mit dem Kopf gegen Wände schlagen, in den Verkehr laufen oder aus dem Fenster oder von hohen Klippen springen.

Außenstehende dürften sich beim Anblick der Kush-Konsumenten wohl eher an "Zombies" erinnert fühlen, berichtet Telegraph weiter. "Antriebslos, mit hängenden Schultern, schlurfen sie ziellos im Kreis. Viele haben keine Schuhe, ihre Füße sind nackt und von Infektionen angeschwollen", heißt es im Bericht.

In den Slums von Freetown (Sierra Leone) geht eine neue Droge um. Kush wurde erstmals 2020 festgestellt, macht sehr schnell abhängig und ist vor allen Dingen tödlich.

Was in dem grünen Pulver enthalten ist, weiß derweil niemand ganz genau. Feste Bestandteile sollen die Opiate Fentanyl und Tramadol, das Desinfektionsmittel Formalin, sowie synthetisches Cannabis sein. Die übrigen Inhaltsstoffe variieren. Der Zeitung "Daily Star" zufolge soll Kush "eine Mixtur aus Kräutern, giftigen Chemikalien und sogar menschlichen Knochen" sein.

Offizielle Zahlen zu Drogentoten gibt es nicht. Vorsichtigen Schätzungen zufolge sollen alleine in Freetown, der Hauptstadt Sierra Leones, jede Woche mehr als zehn Menschen in Zusammenhang mit Kush sterben. Fast jeden Tag werden Leichen in den Slums oder auf den Straßen gefunden.

Inzwischen sollen Tausende von der billigen Todesdroge abhängig sein. Auch in den Nachbarländern Liberia und Guinea soll es bereits zu Kush-Toten gekommen sein.