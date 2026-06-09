Großer Polizei-Schlag: Tonnenweise Kokain nach Deutschland geschmuggelt

Frankfurt am Main - Wohnungen und Geschäftsräume in Deutschland und den Niederlanden wurden durchsucht, drei Männer wurden festgenommen: Unter der Führung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Frankfurter Zolls rückten am Dienstag zahlreiche Polizisten zu einem Schlag gegen den organisierten Drogenhandel aus!

Paletten voller sichergestellter Kokain-Blöcke: Alleine von Februar 2025 bis Januar 2026 ordnen die Ermittler der Bande vier abgefangene Drogen-Importe zu. (Symbolbild des Frankfurter Zolls) © Zoll Frankfurt

"Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt 27 Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden durchsucht", erklärte ein Sprecher.

Die Festnahmen erfolgen im mittelhessischen Herborn sowie in der niederländischen Stadt Amersfoort und der Gemeinde Assen in der niederländischen Provinz Drenthe, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt, die Generalstaatsanwaltschaft der Mainmetropole und das Polizeipräsidium Frankfurt gemeinsam mitteilten.

Gegen zwei weitere Männer, die bereits in Deutschland in Untersuchungshaft sitzen, werde ebenfalls ermittelt.

Der Vorwurf: Die Beschuldigten sollen zwischen Juni 2024 und Januar 2026 als Angehörige einer international agierenden kriminellen Organisation "für die Einfuhr von Kokain im Tonnenbereich aus Südamerika" nach Deutschland verantwortlich gewesen sein. Die Drogen sollen dabei sowohl als Luftfracht als auch per Containerschifffahrt in die Bundesrepublik gebracht worden sein.

Alleine von Februar 2025 bis Januar 2026 ordnen die Ermittler "vier Kokain-Importe" der Bande zu. Dabei seien Drogen mit einer Masse von circa zweieinhalb Tonnen und einem Straßenverkaufswert von etwa 180 Millionen Euro abgefangen worden.