Großer Polizei-Schlag: Tonnenweise Kokain nach Deutschland geschmuggelt
Frankfurt am Main - Wohnungen und Geschäftsräume in Deutschland und den Niederlanden wurden durchsucht, drei Männer wurden festgenommen: Unter der Führung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Frankfurter Zolls rückten am Dienstag zahlreiche Polizisten zu einem Schlag gegen den organisierten Drogenhandel aus!
"Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt 27 Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden durchsucht", erklärte ein Sprecher.
Die Festnahmen erfolgen im mittelhessischen Herborn sowie in der niederländischen Stadt Amersfoort und der Gemeinde Assen in der niederländischen Provinz Drenthe, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt, die Generalstaatsanwaltschaft der Mainmetropole und das Polizeipräsidium Frankfurt gemeinsam mitteilten.
Gegen zwei weitere Männer, die bereits in Deutschland in Untersuchungshaft sitzen, werde ebenfalls ermittelt.
Der Vorwurf: Die Beschuldigten sollen zwischen Juni 2024 und Januar 2026 als Angehörige einer international agierenden kriminellen Organisation "für die Einfuhr von Kokain im Tonnenbereich aus Südamerika" nach Deutschland verantwortlich gewesen sein. Die Drogen sollen dabei sowohl als Luftfracht als auch per Containerschifffahrt in die Bundesrepublik gebracht worden sein.
Alleine von Februar 2025 bis Januar 2026 ordnen die Ermittler "vier Kokain-Importe" der Bande zu. Dabei seien Drogen mit einer Masse von circa zweieinhalb Tonnen und einem Straßenverkaufswert von etwa 180 Millionen Euro abgefangen worden.
Scheinfirmen und "Strohpersonen als Geschäftsführer" für den Drogen-Schmuggel nach Deutschland
Zur Organisation und Abwicklung des Drogenschmuggels nach Deutschland soll die Dealer-Bande mehrere bereits bestehende Firmen in Braunschweig und Isernhagen (beide in Niedersachsen) sowie in Karben und Dreieich in Hessen "faktisch übernommen" haben, um diese dann als Scheinfirmen zu nutzen.
Hierfür seien in den Unternehmen "Strohpersonen als Geschäftsführer" eingesetzt worden, "um dadurch die Kokain-Lieferungen aus Südamerika zu koordinieren und den illegalen Kokain-Schmuggel durch den Import legaler Waren zu verschleiern", erklärte der Sprecher.
Bei den drei festgenommenen Männern handele es sich um zwei Niederländer (56 und 59 Jahre alt) sowie um einen 53-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die zwei bereits in Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten seien ein 26-jähriger Bulgare und ein 57 Jahre alter Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit.
Der in Deutschland festgenommene 53-jährige Beschuldigte sowie die beiden bereits in U-Haft sitzenden Männer sollen schon bald den jeweils zuständigen Haftrichtern vorgeführt werden. Hinsichtlich der zwei in den Niederlanden festgenommenen Männer "wurden die niederländischen Strafverfolgungsbehörden um Auslieferung nach Deutschland ersucht".
An dem groß angelegten und koordinierten Polizei-Schlag am Dienstag waren mehr als 120 Beamte beteiligt. Bei den "umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen" wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
Titelfoto: Zoll Frankfurt