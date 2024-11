Zwei Meter große Hanf-Bäume: Drogenplantage in Thüringen ausgehoben

Arnstadt/Erfurt - Zollfahnder aus Dresden haben in Thüringen eine Drogenplantage ausgehoben.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung entdeckten die Beamten eine Plantage mit über zwei Meter großen Hanf-Bäumen. Neben den 36 Marihuana-Pflanzen fanden die Zollfahnder außerdem rund 4,5 Kilogramm abgepacktes Marihuana. 700 Gramm Amphetamine und weitere Drogen in verschiedenen Mengengrößen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt hatten die Zollfahnder aus Sachsen Ende September mehrere Grundstücke in der Region Arnstadt und Erfurt durchsucht. Ein 44-Jähriger war wegen des Verdachts des "unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge" ins Visier der Ermittler geraten.

In der Wohnung von zwei weiteren Tatverdächtigen, einem 22-Jährigen und einem 23-Jährigen, fanden die Beamten verschiedene Drogen in kleineren Mengen, 1,5 Kilogramm Marihuana und Bargeld in Höhe von 64.000 Euro.