Aufregung an Carolabrücke: Sind Bagger nur knapp einem Elbe-Unglück entkommen?

Bagger wurden an der Carolabrücke vom Elbwasser umzingelt. © TAG24

Kurzzeitig machte es den Anschein, als sei eine Gruppe von Baggern auf der Abrissbaustelle der Carolabrücke unfreiwillig vom Wasser eingeschlossen!

Ein Sprecher der Stadtverwaltung gab gegenüber TAG24 jedoch umgehend Entwarnung: Bei den derzeit stattfindenden Arbeiten handle es sich um die bereits im Vorfeld geplante Verlegung der Baustraße in Richtung Altstadt – also an jene Stellen, an denen noch Trümmer zerkleinert und abtransportiert werden müssen.

In diesem Zuge werde die Elbe quasi in die entgegengesetzte Richtung - von der Altstadt in die Neustadt - "verlegt", so der Sprecher weiter.