Bomben-Entschärfung an Carolabrücke im Liveticker: Evakuierungsgebiet abgesperrt!

Die Notunterkunft in der Messe, die Anwohner des Sperrbereichs ab 7 Uhr aufsuchen können, wird zurzeit hergerichtet, so die Feuerwehr.

"Das Team der Feuerwehr Dresden startet in einen herausfordernden Tag. Um 6 Uhr hat die Feuerwehreinsatzleitung die Arbeit aufgenommen und das Bürgertelefon der Landeshauptstadt Dresden ist ebenfalls besetzt", schreibt die Feuerwehr in ihrem Beitrag auf Threads.

Was sollten die Anwohner des Evakuierungsbereichs eigentlich in ihrem Notfallgepäck mitnehmen?

Wer auf den angefügten Link klickt , bekommt eine lange Liste an Veränderungen zu sehen. So werden ab circa 8 Uhr Umleitungen in Kraft treten für die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 und 44. Auch die Buslinien 62 und 68 werden beeinträchtigt sein.

"Das ist quasi das Herz von Dresden, was morgen abgeschnitten sein wird", sagte er. Die Dresdner Innenstadt, Geschäfte, das Regierungsviertel, auch das Polizeipräsidium seien betroffen. Besonders die Sperrung der Augustus- und der Albertbrücke dürfte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen, so Geithner.

Am Nachmittag informierten ab 17 Uhr Feuerwehrsprecher Michael Klahre und Bürgermeister Jan Pratzka (52, CDU, Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit) über die aktuelle Lage in Dresden.

Klahre bat alle Bürger, die im Sperrbereich evakuiert werden müssen UND mobil eingeschränkt sind, also Hilfe brauchen, sich ans neu eingerichtete Bürgertelefon zu wenden unter: 0351-4887666 bis Mittwoch 22 Uhr erreichbar und am Donnerstag wieder ab 6 Uhr. Der Sperrbereich von 1000 Metern sei deshalb so weit gefasst, weil die Ebene in diesem Bereich sehr flach sei, so der Feuerwehrsprecher.

Pratzka wies darauf hin, dass auch die Stadt und die Polizei von der Sperrzone betroffen sind. Dank guter IT sei man aber in der Lage, professionell weiterzuarbeiten, so der Politiker.

Donnerstagfrüh werden um 7 Uhr die Sirenen heulen, um auch Touristen etc. noch einmal zu warnen. Auch bundesweite Warnapps werden dann zum Einsatz kommen.