Abriss der Carolabrücke: Hält der Zeitplan trotz Niedrigwasserstand?

Der niedrige Wasserstand der Elbe (aktuell 70 Zentimeter) stellt weiterhin eine Herausforderung dar, weshalb das Baggerschiff "Domarin 10" bei der Beseitigung der Wasserbausteine in der Fahrrinne noch immer nicht zum Einsatz kommt.

Dann konzentrieren sich die Arbeiten auf die Beräumung der Elbe sowie auf Instandsetzungen (Elberadweg, Terrassenufer). Bislang sind die Schäden an den Verkehrswegen noch nicht bewertbar.

Derzeit brechen die Arbeiter die Reste des Überbaus der Züge A und B ab, die sich auf der Neustädter Elbseite an einen Pfeiler anlehnen. Diese sollen bis Ende nächster Woche abgelegt, anschließend zerkleinert und per Lkw abtransportiert werden, zählte eine Stadtsprecherin auf.

"Nach mehr als 130 Jahren ist die Weite des Elbtals an dieser Stelle wieder gegeben", freut sich Torsten Kulke (59), Vorsitzender der Gesellschaft Historischer Neumarkt. "Zumindest so lange, bis der Bau einer dritten Brücke beginnt", so der GHND-Chef schmunzelnd.