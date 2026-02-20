Bombenverdacht an Carolabrücke: Evakuierungspläne sorgen für leichte Empörung

Dresden - Die Stadt wollte auf Nummer sicher gehen, frühzeitig über eine mögliche Bomben-Evakuierung informieren und Anwohnern Planungssicherheit geben. Doch statt Applaus gibt’s hitzige Debatten. Noch bevor überhaupt feststeht, ob tatsächlich Bomben im Boden liegen, kochen die Emotionen hoch. Egal wie man es macht, irgendwer hat immer was auszusetzen ...

Amtsleiter Michael Katzsch (45) schätzte die Lage schon frühzeitig ein. © Thomas Türpe

"Jetzt wird der Boden nach Bomben abgesucht. Wahnsinn, hätte man schon eher erledigen können", heißt es von Kritikern in den sozialen Medien. Ein anderer wettert: "Lächerliches Witzprojekt. Das Ding müsste längst stehen nach einem Jahr." Und wieder jemand winkt ab: "Ach, so schlimm ist es doch nicht, wenn man warten kann bis zum 9. März. Ich kann nur noch den Kopf schütteln."

Doch es gibt auch positive Stimmen unter den Bürgern. "Nix ist schlimmer, als wenn einen der Blindgänger kalt erwischt - so kann man immerhin frühzeitig planen. Gute Sache", schreibt eine Dresdnerin.

Ein anderer lobt: "Ich finde die Herangehensweise sehr professionell und gut. Diese Informationen sind für die Betroffenen von großer Wichtigkeit."