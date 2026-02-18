Möglicher Bombenfund an Carolabrücke: Stadt veröffentlicht Evakuierungsplan

Dresden - Auf den Neustädter Elbwiesen liegen wahrscheinlich zwei Bomben im Erdreich. Das ergaben vorsorgliche Untersuchungen der Baufelder für den Neubau der Carolabrücke . Ganz sicher können die Fachkräfte aber erst in der Woche ab 9. März sein, wenn der Boden um die potenziellen Blindgänger geöffnet werden soll. Auch dann wird erst klar werden, ob evakuiert werden muss. Das Rathaus bittet die Dresdner, sich vorsorglich darauf einzustellen - der mögliche Evakuierungsbereich steht bereits fest.

Sollte eine Evakuierung nötig werden, umfasst der Evakuierungsbereich einen Radius von 1000 Metern um die mutmaßliche Fundstelle am Baufeld des Neustädter Ufers. © Stadt Dresden

Seit Oktober laufen Sondierungsarbeiten. Während das Altstädter Areal unauffällig blieb, fanden Fachkräfte auf der Neustädter Seite 31 Störstellen in einer Tiefe von zwei bis vier Metern. Das sind Anomalien im Erdmagnetfeld, in der Regel hervorgerufen durch metallische Dinge. 29 davon stuften Experten als unauffällig ein.

Es gebe aber auch zwei begründete Verdachtsfälle auf Bombenblindgänger, wie Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) mitteilte.

Ob es sich aber nicht doch um alte Rohre oder Badeöfen handelt, könne man erst im März sagen.

Voraussichtlich am Montag, dem 9. März, soll die Erde geöffnet werden, am Dienstag Klarheit herrschen, ob und wie schnell evakuiert werden muss.