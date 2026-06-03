"Keine geheime Verschlusssache": Initiative fordert Offenlegung aller Carolabrücken-Pläne

Dresden - Wie soll die neue Carolabrücke aussehen? Da die Präsentation der vier Planer-Büros geheim war, das Rathaus nur eingeschränkt Bilder und Details bekanntgab, könne sich die Öffentlichkeit nicht fundiert damit auseinandersetzen - dabei ist die Debatte längst im Gange, kritisiert die Initiative Carolabrücke. Auch fachlich fordert der Verein Nachbesserungen.

Der Entwurf von FHECOR/TSSB hat ein Pfeilerpaar mehr (siehe Kreis) als die Vorschläge der Konkurrenten. © Visualisierung: FHECOR Deutschland GmbH und TSSB Planungsgesellschaft

Anders als ursprünglich geplant, will das Rathaus erst ab 13. Juni zum Start der Bürgerbeteiligung im Stadtforum alle Unterlagen öffentlich machen.

Damit fachkundige Dresdner die Möglichkeit haben, sich nun mit allen Einzelheiten fundiert auseinanderzusetzen, müsse die Stadt jetzt alle Wettbewerbsunterlagen freigeben, fordert Bertrand Zunker (33) von der Brücken-Initiative (40 Vereinsmitglieder).

"Es gibt keinen Grund, die vollständigen Entwürfe noch länger als geheime Verschlusssache zu behandeln." Denn so könnten sich auch Brückenstatiker, Architekten, Bauingenieure in den eigenen Reihen nicht voll an der längst entbrannten Diskussion beteiligen.

Der Verein selbst hatte keinen der 26 Sitze im Begleitgremium erhalten, war also bei der ganztägigen Vorstellung der Entwürfe in der vergangenen Woche nicht dabei gewesen.

"Aus dem Wettbewerb für die neue Carolabrücke sind großteils gute Grundlagen für die weitere Planung hervorgegangen", so Zunker. Er lobt, dass alle vier Entwürfe Bögen über die Elbe spannen. "Die derzeitigen Arbeitsstände zeigen aber noch nicht die Qualität, die ein Bauwerk mitten im Herzen Dresdens haben muss." Leider seien bei keinem der Entwürfe Merkmale wie Kanzeln, kleinteiliges Stahlfachwerk oder auskragende Pfeiler vereint.