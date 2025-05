Anderswo dauert Neubau nur zwei Jahre: Warum zieht es sich an der Carolabrücke so lange?

Dresden - Nur zwei Jahre nach dem verheerenden Einsturz der Morandi-Brücke im italienischen Genua (im August 2018 gab es 43 Todesopfer) war der Neubau fertiggestellt. Viele Dresdner wünschen sich dieses Tempo auch für die Carolabrücke. Hier wird mit dem Baubeginn frühestens 2027 gerechnet. Lest hier, was die Situation im Elbtal von der in Ligurien unterscheidet.