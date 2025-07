Nachgehakt: Was passiert eigentlich mit den Trümmern der Carolabrücke?

Dresden - Fast 20.000 Tonnen Trümmer haben die Arbeiter an der Carolabrücke bisher beseitigt. Doch was passiert mit dem Material?

Holger Jackl (48), Prokurist bei der Firma Hentschke Bau, erklärte, was jetzt mit dem Bauschutt passiert. © Norbert Neumann

Ironie des Schicksals: Der Bauschutt (vorwiegend Beton) der kollabierten DDR-Brücke könnte für die Sanierung der holprigen Königsbrücker Straße genutzt werden!

"Der Schutt wird von der Bewehrung getrennt, geprüft, pulverisiert und dann im Straßenbau wiederverwendet", erklärte Holger Jackl (48, Prokurist bei Hentschke Bau) das in der Branche übliche Verfahren.

Für den Abtransport der Trümmer in die Recyclinghöfe nutzen die Laster das gesamte Straßennetz der Stadt. Zusätzlich fielen rund 2000 Tonnen Stahl (Bewehrungen, Spannglieder) an. Dieser wird eingeschmolzen und an anderer Stelle wiederverwendet.