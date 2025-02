Dresdner Carolabrücke soll im Schnellverfahren komplett abgerissen werden

Dresden - Nun also doch! Die gesamte Carolabrücke soll wegen der akuten Einsturzgefahr der übrigen Brückenzüge A und B im Schnellverfahren abgerissen werden.

Die komplette Carolabrücke soll im Schnellverfahren abgerissen werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Risiken einer weiteren Verzögerung der Abrissarbeiten (Schifffahrt, Bombenfunde, Sicherheit der Bauarbeiter) sind für das Rathaus nicht mehr länger tragbar. Auf ein langwieriges Vergabeverfahren könne wegen der Notsituation verzichtet werden, schreibt das Rathaus in einer Mitteilung.

"Es ist Gefahr in Verzug. Wir werden direkt vergeben, um Gefahren, die von dem Bauwerk ausgehen, schnell auszuräumen. Draht für Draht können wir gegenwärtig über das Schallemissionsmonitoring dabei zuhören, wie die Restsicherheiten der Brücke schwinden", erklärte OB Dirk Hilbert (53, FDP) die Entscheidung. Die Direktvergabe für die Abbrucharbeiten an den Zügen und A und B soll noch in dieser Woche erfolgen.

In Vorbereitung der Abbrucharbeiten sind für den kommenden Montag und Dienstag Drohnenüberfluge zur Unterstützung der Kampfmittelsondierung geplant.

Das sei für den sicheren Abriss weiterhin unerlässlich.