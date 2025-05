Jetzt also doch: Abriss der Carolabrücke geht weiter - ohne Unterbrechung

Dresden - Nach der knapp dreimonatigen Unterbrechung der Abrissarbeiten am Brückenzug C der Dresdner Carolabrücke wird seit Dienstag wieder gewerkelt - jetzt sogar ohne geplanten Baustopp!

Seit diesem Dienstag geht der Abriss der Dresdner Carolabrücke weiter. Teile des Brückenzugs C (im Foto) sollen gleichmäßig abgebrochen werden. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte, verabschiedete man sich von dem Plan, die wieder gestarteten Abbrucharbeiten heute und morgen zu pausieren. Das wäre aufgrund einer Anpassung des Konzepts bei der Flottenparade "Riverboat-Shuffle" nicht mehr nötig, hieß es.

Schiffe sollen die marode Brücke nicht mehr wie offenbar zuvor geplant unterqueren. Zudem hätten Ergebnisse des Schallemissionsmonitorings ergeben, dass die Abrissarbeiten am Brückenzug C keine kritischen Erschütterungen an den anderen beiden Brückenzügen auslösen würden.

Am Dienstag hieß es vonseiten der Stadt, man wolle die Flottenparade im Rahmen des Dixieland-Festivals am Donnerstagabend (15. Mai) nicht gefährden. Daher wurde ursprünglich geplant, die Abrissarbeiten am Mittwoch und am Donnerstag erneut auszusetzen.

Laut Veranstaltern des Festivals fahren am Donnerstag ab 19.30 Uhr vom Terrassenufer, östlich der eingestürzten Brücke, historische Raddampfer und Salonschiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt in Richtung Pillnitz.